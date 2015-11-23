روحاني: استهلاك الطاقة قضيتنا والحفاظ على البيئة أولوية

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" في افتتاح قمة الدول المصدرة للغاز بطهران (الاثنين) إن الهدف من هذا الاجتماع هو إيجاد السبل لتقديم الدعم ومزيد من التعاون بين أعضاء المجموعة.

وتابع: "قـضـيـتا استهـلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة لا بد أن تتصدرا أجندتنا، كما أن السياسات التي فرضت علينا خلال السنوات الماضية منعتنا من الاستفادة الكاملة من مواردنا".

وأضاف "روحاني" في كلمته أن سوق الغاز الطبيعي ذات طبيعة ديناميكية، وأن هذا الاجتماع فرصـة لتبادل وجهات الـنـظـر حول القضايـا التـي تهـم المجموعة.

وأردف: "اتفاق فيينا النووي سيمكننا من زيادة حجم إنتاجنا ورفع سقـف الصادرات مـن الغاز الطبيعـي"، وهنأ أذربيجان بانضمامها إلى مجموعة الدول المصدرة للغاز كعضو مراقب.