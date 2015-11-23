بحر: كيري يتآمر على الفلسطينين ونرفض زيارته

أكد "د.أحمد بحر" النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" مرفوضة، مطالباً الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" ألا يتعامل أو يجلس مع "كيري" الذي يتآمر على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمته خلال مهرجان تضامني مع الأسرى الفلسطينيين نظمته حركة حماس (الاثنين) بمناسبة ذكرى استشهاد الشيخ "عزالدين القسام" والقائد "أحمد الجعبري" أن أية محاولات لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية لن تنجح.

وتابع "بحر": "نقول لإخواننـا فـي فتـح تعالوا لنقـف صفـاً واحـداً لمجابهـة العدو الإسرائيلـي وتحريـر أرضنا" مؤكداً أن القدس أمانة في عنق القادة العرب، وعليهم أن يتنصروا لدماء الفلسطينيين.

من جهته قال "د.خليل الحية" عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن انـتـفـاضـة القدس دليـل واضـح على أن الشعـب الفلسطيني لا يـسـتـكـيـن، ويـسـتـخدم كـل الخيارات فـي مواجهـة العدو الصهيونـي.

وتابع: "مـاضـون عـلــى درب الـشـهـداء، ولــن يـهـدأ لـشـعـبـنـا قـرار حـتـى يـطـرد الاحـتـلال، ونـجـدد وعـدنــا لـلأسـرى أن نـعـمــل بـكـل جـهــد حـتى نحـررهـم بـإذن الله".

وأكد "الحية" أن انـتـفـاضـة الـقـدس هــي انـتـفـاضــة شـــعـــب لا يــحـــق لأحـــد أن يــتــبــنــاهـــا.