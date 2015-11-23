بالفيديو: عدوية ينتخب السيسي في الانتخابات البرلمانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب الشعبي المصري الشهير الفنان أحمد عدوية ومراسلة قناة صدي البلد التي حاولت استطلاع رأيه حول الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر . وحينما سألت المراسلة عدوية عن رأيه في الانتخابات أجاب بأنه انتخب السيسي ، فوضح له أحد الموجودين أن الانتخابات لم تبدأ بعد، ليرد "آه هانتخب بكرة ". ويظهر في الفيديو شخص أخر يبدو أنه كان بصحبة عدوية فمال عليه وأخبره أن هذه انتخابات البرلمان وليست انتخابات الرئاسة ،فضحك عدوية وكررها ثانية "أنا هانتتخب السيسي" .