البث الحي
منوعات

السودان تشكو مصر لمجلس الأمن بسبب "حلايب وشلاتين"

23/11/2015

وزير الخارجية السوداني

قال إبراهيم غندور وزير خارجية السودان إن الخرطوم وثقت انتخابات مجلس النواب المصري التي عقدت مؤخراً بمنطقة حلايب وشلاتين، وتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن للسودان شكوى قديمة في مجلس الأمن يجددها كل عام.

وأكد غندور في كلمته أمام البرلمان السوداني أنه "ليس هناك من سبيل لحل القضية إلا بالقانون الذى يحتاج إلى الصبر".

وتناول وزير الخارجية السوداني أوضاع مواطنيه الموجودين في القاهرة بعد تعرض العديد منهم لمضايقات أمنية مؤكدا أن هناك زيادة في حالات احتجاز السودانيين وسلب ممتلكاتهم في مصر، وكذلك استهدافهم في مقاهي وشوارع القاهرة وحملهم في عربات الشرطة للأقسام وخاصة منطقة وسط البلد في محاولة لسلب أموالهم تحت ذرائع "التأكد من وجود إقامات لديهم".

وقال وزير خارجية السودان إنه على الرغم من أن الحملات المشار إليها، تقوم بها بعض أجهزة الشرطة والأمن، فإن مجموعات "منفلتة" تنتحل صفة رجال الشرطة والأمن لها نصيب أيضا، لافتا إلى أن السفارة السودانية في القاهرة بأقسامها وملحقياتها، تعمل على متابعة ورصد تلك الأوضاع.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)