السودان تشكو مصر لمجلس الأمن بسبب "حلايب وشلاتين"

وزير الخارجية السوداني

قال إبراهيم غندور وزير خارجية السودان إن الخرطوم وثقت انتخابات مجلس النواب المصري التي عقدت مؤخراً بمنطقة حلايب وشلاتين، وتم إرسالها إلى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن للسودان شكوى قديمة في مجلس الأمن يجددها كل عام.

وأكد غندور في كلمته أمام البرلمان السوداني أنه "ليس هناك من سبيل لحل القضية إلا بالقانون الذى يحتاج إلى الصبر".

وتناول وزير الخارجية السوداني أوضاع مواطنيه الموجودين في القاهرة بعد تعرض العديد منهم لمضايقات أمنية مؤكدا أن هناك زيادة في حالات احتجاز السودانيين وسلب ممتلكاتهم في مصر، وكذلك استهدافهم في مقاهي وشوارع القاهرة وحملهم في عربات الشرطة للأقسام وخاصة منطقة وسط البلد في محاولة لسلب أموالهم تحت ذرائع "التأكد من وجود إقامات لديهم".

وقال وزير خارجية السودان إنه على الرغم من أن الحملات المشار إليها، تقوم بها بعض أجهزة الشرطة والأمن، فإن مجموعات "منفلتة" تنتحل صفة رجال الشرطة والأمن لها نصيب أيضا، لافتا إلى أن السفارة السودانية في القاهرة بأقسامها وملحقياتها، تعمل على متابعة ورصد تلك الأوضاع.