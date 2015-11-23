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الإندبندنت: ارتفاع جرائم الكراهية ضد مسلمي بريطانيا 300 %

23/11/2015

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن جرائم الكراهية ضد مسلمي بريطانيا تزايدت في أعقاب هجمات باريس بشكل كبير خاصة ضد النساء.

وأضافت الصحيفة أن الأرقام تظهر ارتفاعا حادا بنسبة 300% لجرائم معاداة الإسلام في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير أعده مشروع "Tell Mama" رصد تعرض مسلمي بريطانيا لأكثر من 100 هجوم عنصري منذ هجمات باريس.

ونسبت الصحيفة للتقرير أن غالبية ضحايا تلك الهجمات العنصرية فتيات ونساء تتراوح أعمارهن بين 14 و45 عاما بينهن 34 امرأة محجبة.

ونوه التقرير إلى أن الكثير من الهجمات وقعت في أماكن عامة، من بينها الحافلات والقطارات، وفقا للصحيفة.

وأشارت الإندبندنت إلى أن التقرير سيعرض على مجموعة عمل حكومية معنية بحوادث الكراهية ضد المسلمين. ولفت التقرير إلى أن الكثير من "الضحايا أشاروا إلى أنه لم يهب أحد لمساعدتهن أو للتسرية عنهم".

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