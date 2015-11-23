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"إسرائيل" تفقد الاتصال بأحد أقمارها الصناعية

23/11/2015

أحد الأقمار الصناعية الإسرائيلية

فقدت شركة (سبيس كوم) الإسرائيلية المشغلة للأقمار الصناعية الاتصال بأحد أقمارها الصناعية للاتصالات لكنها قالت إن سياسة تأمين قيمتها 158 مليون دولار ستغطي خسارتها وإن فقد القمر الصناعي سيكون له تأثير محدود على تمويلها.

وقالت الشركة إنها لا تعلم السبب وراء فقد القمر الصناعي آموس-5 الذي أطلق عام 2011 ويغطي عملاء في افريقيا.

ولدى سبيس كوم ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات وتعتزم إطلاق قمر صناعي رابع في بداية عام 2016.

وقال مسؤولو الصناعة إن آموس-5 هو القمر الصناعي الوحيد في المجموعة الذي لم يصنع في إسرائيل، وهو من انتاج آي.إس.إس-ريشتنيف وهي من كبرى الشركات الروسية المنتجة للأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الإسرائيلية القمر الصناعي آموس-6 عام 2016 حيث وقعت عقدا مع فيسبوك لتوفير تغطية الإنترنت لمساحات كبيرة من أفريقيا جنوب الصحراء.

 

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