أوغلو .. تعليمات بالرد الفوري على أي تهديد من الجانب السوري

رئيس الوزراء التركي داود أوغلو – الأناضول

قال رئيس الوزراء التركي " داوود أوغلو"، إنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية، بالرد الفوري على أي تطور في الجانب السوري، من شأنه أن يشكل تهديداً لأمن الحدود التركية.

وأوضح أوغلو أثناء لقائه عددا من الصحفيين في مقر البرلمان التركي أن القيادة التركية تقوم باتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون حدوث موجة نزوح جديدة باتجاه الأراضي التركية، مشيراً في الوقت ذاته إلى المساعدات التي تقدمها تركيا للاجئين السوريين سواء في الداخل التركي أو في خارجها.

وأضاف رئيس الوزراء التركي أن منطقة جبل التركمان (بايربوجاق) الواقعة في ريف اللازقية غربي سوريا خالية من عناصر "تنظيم الدولة" أو عناصر "إرهابية" أخرى، مشيرا إلى أن مكافحة التنظيم يجب أن تستمر وفقاً لتنسيق دولي منظّم.

وأكد أوغلو أن منطقة جبل التركمان خالية من العناصر الإرهابية ومن تنظيم الدولة فالغارات التي تشن على هذه المنطقة بحجة مكافحة تنظيم الدولة والعناصر الإرهابية، لا مبرر لها".

كما أشار رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده ستقوم بكافة الإجراءات الدبلوماسية من أجل إبقاء تركمان ريف اللاذقية في مناطقهم، مشيراً إلى أن الدبلوماسية التركية، نقلت ملف جبل التركمان إلى أروقة الأمم المتحدة، وأن وزير الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو أجرى الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص.

وفيما يخص إيواء اللاجئين الوافدين من مناطق التركمان، قال أوغلو "سنفتح أبوابنا للتركمان الوافدين من تلك المنطقة كما فتحنا أبوابنا لكافة اللاجئين السوريين".

وأضاف رئيس الوزراء التركي قائلاً "سياستنا فيما يخص إيواء اللاجئين واضحة، فنحن نستقبل من يقصد أراضينا دون النظر إلى دينه أو عرقه أو مذهبه".

وتقدمت قوات النظام السوري في الأيام الماضية بمنطقة "باير بوجاق"، أو ما يعرف بـ"جبل التركمان" التي تسيطر على مساحات منها فصائل المعارضة، بعد تكثيف القصف الروسي، وبدعم بري إيراني، بحسب ناشطين من المنطقة، ما يهدد بسقوط القرى التركمانية، وبدء حالة نزوح جديدة من قبل المدنيين القاطنين في هذه المناطق.