أكاديمي: الأرض في انتظار موجة برد تدوم 30 سنة

أعلن العالم الروسي "فلاديمير ميلنيكوف" عضو أكاديمية العلوم الروسية، أن كوكب الأرض سيدخل في حقبة برد مدتها 30 سنة في الأعوام القليلة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال حقبة البرد المتوقعة سيكون أقل من درجات الحرارة المعتادة بمعدل يتراوح بين درجة ونصف الدرجة ودرجتين.

ولا يُتوقع أن يسبِّب انخفاض طفيف في درجات الحرارة تغيراً كبيراً في المناخ، كما لا يُتوقع أن يكون لموجة البرد المرتقبة تأثير كبيرعلى صحة الناس وعالم النبات والحيوان.

وأكد الأكاديمي "ميلنيكوف" أن جهاز المناعة عند الإنسان مهيأ لمواجهة التقلبات الجوية غير الحادة.