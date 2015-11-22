نيويورك تايمز: تحقيق أمريكي حول إتلاف وثائق عن تنظيم الدولة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، تجري تحقيقا موسعا في تعديلات أُدخلت على معلومات استخبارية أمريكية تخص تفاصيل استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مدن عراقية، بينها الموصل، العام الماضي.

وتقول الصحيفة إن خبراء من الاستخبارات الأمريكية سبق أن أشاروا في تحقيق سري لهم إلى أن القوات العراقية تخاذلت وانسحبت أمام مقاتلي تنظيم الدولة.

لكنّ هذا التحقيق خضع لتغييرات من جانب مسؤولين أعلى أفادوا فيها بأن القوات العراقية كانت ببساطة في مرحلة إعادة انتشار ولم تتخاذل.

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين عسكريين أبلغوا الكونغرس بأن عددا من الرسائل الإلكترونية والوثائق عن صعود تنظيم الدولة, أُتلِفت قبل أن تصل إلى المحققين.