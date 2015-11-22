مراقبون يرصدون جملة من الانتهاكات في الانتخابات المصرية

قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في تقريره الأول إن الانتخابات البرلمانية شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في تأخر فتح باب اللجان و الدعاية الانتخابية.

وأصدر التحالف بياان بكافة الانتهاكات والتجاوزات التي رصدها مراقبوه حتى الساعة 11.00 صباحاً في معظم المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2015، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي :

تأخر فتح اللجان

محافظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف بمدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية ببولاق أبو العلا تأخر فتح اللجنة (53) حتى تمام الساعة 9.45 صباحاً و ذلك لعدم حضور السيد رئيس اللجنة.

كما رصد مراقبو المنظمة المصرية بلجنة المعهد العلمي الإعدادي بدائرة مصر القديمة تأخر فتح اللجنة أمام الناخبين حتى تمام الساعة 9:30 صباحاً.

محافظة الاسماعلية

رصد مراقبو التحالف تأخر فتح اللجنة رقم ( 115 ) ومقرها مركز فايد حتى تمام الساعة 11 صباحاً ويبلغ عدد الاصوات بتلك اللجنة 701 صوتا .

محافظة دمياط

رصد مراقبو التحالف باللجان ( 134 ، 135 ) بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة دمياط تأخر فتح اللجان حتى تمام الساعة 9:30 صباحاً .

كما تم رصد تأخر فتح اللجان ( 136 – 138 ) بمدرسة المنيل الإعدادية بمدينة دمياط حتى تمام الساعة 9:30 صباحاً .

ورصد مراقبو التحالف بمدرسة الشرباصي تأخر فتح اللجان ( 122 – 124 ) حتى تمام الساعة 10 صباحاً.

محافظة المنوفية

رصد مراقبو التحالف أمام المدرسة الإعدادية القديمة بنين بدائرة شبين الكوم تأخر فتح اللجنة رقم 7 حتى تمام الساعة 9:15 صباحا ،

كما رصد تأخر فتح اللجنة رقم 4 بمدرسة المساعي الحميدة الإعدادية بنات بدائرة شبين الكوم حتى تمام الساعة 9:30 صباحاً .

محافظة كفر الشيخ

رصد مراقبو التحالف باللجان ( 32 – 34 ) بمدرسة قرية المناوفة بالحامول و اللجان رقم ( 9- 17 ) بمدرسة سيدى غازي تأخر فتح أبواب اللجان حتى تمام الساعة 9:30 صباحاً و ذلك لتأخر حضور الساده رؤساء اللجان .

محافظة الشرقية

رصد مراقبو التحالف باللجان ( 79 – 81 ) بمدرسة الثانوية بنات مركز الحسينية ، واللجان ( 75 – 78 ) بمدرسة حسين لبن الابتدائية بنفس المركز تأخر فتح اللجان حتى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاَ.

محافظة الغربية

رصد مراقبو التحالف بلجان مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى تأخر فتح أبوابها للناخبين حتى تمام الساعة 9:30 وذلك لعدم حضور السادة رؤساء اللجان .

كما رصد مراقبو المنظمة المصرية أمام مدرسة أحمد عرابي الإعدادية بالمحلة الكبرى تأخر فتح اللجنة 101 حتى تمام الساعة 9:45 صباحاً.

كما تم رصد تأخر فتح باب اللجنة رقم 107 وذلك بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالمحلة الكبرى بسبب عدم وجود الأختام .

ورصد المراقبون أمام مدرسة ناصر الابتدائية و مدرسة التقوى بمركز المحلة الكبرى قيام أنصار أحد المرشحين بتعليق لافتات و صور على التكاتك لصالح مرشحهم.

محافظة شمال سيناء

رصد مراقبو التحالف بلجان المدرسة الإعدادية بنين و مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بالدائرة الأولى بالعريش تأخر فتح باب اللجنتين أمام الناخبين حتى تمام الساعة 10:30 صباحاً.

"دعاية انتخابية "

محافظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف أمام مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية بنين بطره وجود أجهزة لاب توب بحوزة أنصار أحد المرشحين و رمزه الانتخابي ( الساعة ) وذلك لتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه .

كما رصد مراقبو التحالف أمام مدرسة الملك الصالح الإعدادية بمصر القديمة توزيع أنصار بعض المرشحين لأوراق دعائية لمرشحيهم.

محافظة السويس

رصد مراقبو التحالف وجود لافتات لصالح أحد المرشحين ورمزه الانتخابي ( المكتب ) وأخر رمز (تمثال رمسيس) أمام لجان مدرسة قاسم أمين الاعدادية بحي السويس .

"أخطاء داخل اللجان"

محافظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف قيام أحد المرشحين بدائرة حلوان والمعصرة بحشد مجموعة من التكاتك والعربات الأجرة ملصق عليها صوره لمرشح على كورنيش النيل وقيامها بنقل الناخبين للجان الانتخابية .

كما تم رصد تأخر فتح أبواب لجان مدرسة 6 أكتوبر و مصر الإعدادية بدائرة عين شمس وذلك بسبب تأخر وصول أوراق الاقتراع .

محافظة دمياط

رصد مراقبو التحالف باللجان ( 60 – 62 ) بمدرسة الفاروق عمر بمركز دمياط حضور السادة رؤساء اللجان وعدم حضور الموظفين باللجان .

" نقل جماعي "

محا فظة القاهرة

رصد مراقبو التحالف قيام أحد المرشحين بدائرة المعادي وطره و رمزه الانتخابي( ساعة اليد) بحشد الناخبين ونقلهم بالأتوبيسات إلى مقار الاقتراع و رقم أحد الأتوبيسات هو ( ن و ر 649).

ويذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يضم 128 منظمة حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر, ومن بين أعضائه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان والمنظمة الماسكونية لحقوق الإنسان والتنمية