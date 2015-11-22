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ماركا الإسبانية: ريال مدريد اتخذ قرار إقالة رافايل بينيتيز

22/11/2015

رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عددها الصادر اليوم (الأحد) أن رئيس نادي ريال مدريد" فلورنتينو بيريز" اتخذ قرار إقالة مدرب الفريق الأول "رافائيل بينيتيز" بعد الخسارة الثقيلة أمام غريمه التقليدي برشلونة 0-4 في مباراة الكلاسيكو أمس (السبت) على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتحدثت الصحيفة أن الثقة المفقودة بين جمهور ريال مدريد واللاعبين من جهة والمدرب من جهة أخرى ازدادت بعد الخسارة أمام برشلونة.

وعيّن النادي الملكي "بينيتيز" بعد إقالة الإيطالي "كارلو أنشيلوتي" في نهاية الموسم الماضي بسبب اخفاقه في قيادة الفريق للحصول على أي لقب.

وتفوق برشلونة على غريمه في الكلاسيكو، وتمكن من فرض إيقاعه بتسجيل هدفين في كل شوط برغم عدم مشاركة الأرجنتيني "ليونيل ميسي".

وتعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للفريق الملكي بعد خسارته أمام إشبيلية في المرحلة الـ 11، وبهذه النتيجة يحل ريال مدريد ثانيا بفارق ست نقاط عن برشلونة حامل اللقب بواقع 24 نقطة مقابل 30 للفريق الكاتالوني.

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