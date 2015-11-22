مؤسس "فيسبوك" في إجازة لمدة شهرين لرعاية ابنته

مؤسس فيسبوك وزوجته

قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" إنه سيأخذ "إجازة أبوة" لمدة شهرين بعد ولادة ابنته، وذلك في تأكيد قوي من أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين وأكثرهم انشغالا في الولايات المتحدة على أهمية تخصيص وقت للعائلة.

وسارعت شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بتمديد فترات "إجازة الأبوة" والمميزات الأخرى في محاولة لجذب العاملين المهرة والمحافظة عليهم؛ إلا أن كثيرا من الموظفين لا يستفيدون من هذا بسبب تخوفهم من أن تؤثر إجازاتهم على فرص العمل والترقي.

وتتيح فيسبوك -أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم على الإنترنت- لموظفيها بالولايات المتحدة الحصول على ما يصل إلى أربعة أشهر "إجازة ابوة" أو "إجازة امومة" مدفوعة الأجر والتي يمكن أن تكون متصلة أو متقطعة على مدى العام الأول من حياة المولود وهي سياسة تبدو كريمة بالنظر إلى المعايير الأمريكية.

وكشف زوكربيرغ في يوليو/تموز إنه وزوجته برسيلا تشان ينتظران مولودة جديدة.

وأضاف أن "الدراسات أثبتت أنه عندما يخصص الآباء والأمهات العاملون وقتا للمكوث مع أطفالهم حديثي الولادة تكون النتائج أفضل للأطفال وللعائلات."

ولم يعلن زوكربيرغ (31 عاما) من سيدير الشركة أثناء فترة غيابه. ولم ترد فيسبوك على الفور عن سؤال بهذا الشأن.