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قنديل: لابد من محاكمة الانقلاب وليس الدعوة لانتخابات مبكرة

22/11/2015

قال الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل إن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في مصر ما هي إلا شرعنة لانقلاب الثالث من يوليو.

وأضاف "قنديل" خلال لقائه على الجزيرة مباشر عبر "النافذة المسائية" أنه لابد من محاكمة هذا الانقلاب بدلا من  الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن المعارضة يجب أن تكون أمام نظام سياسي وصل للحكم  بطرق ديمقراطية، وليس نظام الثالث من يوليو الذي اغتصب السلطة وجاء فوق الجثث.

وقال المتحدث باسم حزب مصر القوية "أحمد إمام" إن وزارة الأوقاف كغيرها من الوزرات أصبحت تابعة للنظام، واصفا خطابها بأنه سيء من حيث تحليل الحرام والدفاع عن الظلم.

وأكد "إمام" خلال مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر أنه لم يتم إبلاغ حزب مصر القوية بأي بلاغ ضد رئيسه "د.عبد المنعم أبو الفتوح".

وكان محام مصري يدعي "سمير صبري" قد تقدم ببلاغ، السبت الماضي، لنيابة  أمن الدولة العليا المصرية  ضد "أبو الفتوح"  مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية لاقترافه جريمة "الخيانة العظمى" بعد أن صرح الأخير بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واعتبرت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها، أن الدعوة  لإجراء انتخابات رئاسية والخروج على السيسي "خيانة وعمالة واضحة".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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