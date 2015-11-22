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فيديو: وكيل الأحوال المدنية يطالب بطباعة جوازات السفر بغزة

22/11/2015

طالب ماهر أبو صبحة وكيل مساعد مصلحة الأحوال المدنية بقطاع غزة بطبع جوازات السفر في قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليون نسمة, مشيرا إلى أنه هناك العشرات من الطلاب  والمرضى تعثرت أحوالهم بسبب  التعسف في طباعة جوزات سفرهم. .

وأضاف أبو صبحة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن عدم التكامل  في المعلومات بين قطاع غزة  و رام الله أدى إلى  تزوير الجوازات  واستغلال أسماء أصحابها في أعمال غير لائقة.

وأوضح أبـو صـبحـة أن مشكلـة الجوازات فـي القطاع قائمة منذ 8 سنوات ولم تفلح الجهود السابقة لحلها حتى الأن ,  مضيفا أنه  " يجب أن تكون حكومة الحمد الله لكل الفلسطينيين وليس لطائفة بعينها". 

المصدر : الجزيرة مباشر
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