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فيديو : السيسي يدلي بصوته في الانتخابات .. ونشطاء يسخرون

22/11/2015

أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة مصر الجديدة في التاسعة من صباح اليوم عقب فتح باب التصويت، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الحرس الجمهوري وعدد من القيادات الأمنية بالقاهرة.

من جهة أخرى سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام السيسي بالتصويت لأول مرة في انتخابات برلمانية بعد تركه المؤسسة العسكرية، حيث قال أحدهم : "خرج من اللجنة سالما الإله الأعظم وممثل آمون في الأرض .. ارحمونا بقى ونضفوا دماغكوا شوية عشان نخلص من الفرعنة والفشل اللي احنا فيه ونشتغل رئيس ومواطن وموظف"

وقال آخر : "عاا .. لسة معملتش بطاقة ، كان نفسي انتخب زيك يا سيسي"

وانتقد آخر أداء بعض المرشحين قائلا : "انتخابات زي الفل وكل مرشح عامل أغنية مصدعنا بيها وبردو محدش نازل"

فيما سخر آخر من ضعف التصويت قائلا : "النهارده فيه انتخابات .. انا عايزك تدخل تنتشر في قلب اللجنة".

يذكر أن البرلمان الجديد يتألف من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم، ولرئيس الدولة أن يعين ما يصل إلى خمسة في المائة من عدد الأعضاء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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