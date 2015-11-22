شاهد: قصة "آية" في التفوق والنجاح رغم الظروف "الخاصة"

من جانبه قال حسام العابد والد الطفلة آية وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة, إنه اكتشف إعاقة ابنته بعد عام من ولادتها, لافتا إلى أنها تعاني من خلل في نمو جينات العظام, وهى حالة مرضية نادرة بحسب الأطباء, مضيفا أنها خضعت لعملية جراحية عندما كان عمرها عاما ونصف العام .

وأشار العابد خلال مشاركته في برنامج " ساعة صباح " على شاشة "الجزيرة مباشر" إلى أن آية كانت تتعامل بشكل طبيعى حتى سن 5 سنوات مع جميع أفراد الأسرة ثم أصبحت غير قادرة على خدمة نفسها .

وأوضح أن الطفلة شاركت في أحد المخيمات في مدينة الشارقة بدولة لإمارات بعيدا عن الاسرة بصحبة إحدى زميلاتها.

وقالت آية التي تعاني من إعاقة حركية إنها تقرأ القصص وتحفظ الشعر وتهوى الرسم, كما أنها تتميز عن باقي أفراد أسرتها بمقدرتها على تصميم الملابس.

وبدورها قالت سمية والدة الطفلة خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج إنها كانت تتقبل مرض ابنتهابصعوبة , لافتة إلى أن أصحاب التحدي هم دائما حلاوة البيت, مضيفة أنها كانت تواجة تحديات أثناء مرض ابنتها .

من جانبها قالت شيراز محمد إخصائية العلاج الطبيعي, إن الاكتشاف المبكر وتحسين الحالة النفسية لحالات الإعاقة الحركية من أهم عوامل علاجها, لافتة إلى أنه من الممكن إجراء تحاليل قبل الزواج لتفادي ولادة أطفال معاقين.