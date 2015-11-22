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شاهد: "بوش" روبوت جديد يربط الأجهزة المنزلية بالإنترنت

22/11/2015

نجحت "ناران" الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة إنديغوغو في تطوير "روبوت" متناهي  الصغر اطلقت عليه اسم "بوش" , عبارة عن  زر في أغلب الحالات.

وبإضافة  "بوش" إلى أي جهاز منزلي، يمكن للمستخدمين التحكم عن بعد بالروبوت لتشغيل الجهاز المنزلي أو إغلاقه، وهو ما  يقرب الجميع خطوة  واحدة من عصر الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت.

وتعادل الضغطة الواحدة من "بوش" ثقلا وزنه 1.6 كيلوجرام. كما أنه يناسب  كل الأزرار والمفاتيح التي يمكن التحكم بها عبر تقنية الاتصال عن بعد  المعروفة باسم "بلوتوث".  واستخدام التكنولوجيا الجديدة سيسمح  بالتحكم  عن بعد في كل شيء من مفتاح الإضاءة إلى ماكينات غسل الملابس.  كما يمكن  التحكم في العديد من الأزرار بجهاز واحد أو من خلال تطبيق موجود على  الكمبيوتر الذكي، وبالطبع فإنه يمكن الضغط على الزر  يدويا.

ويعمل جهاز "بوش"  ببطارية مدمجة داخله، ويمكن إعادة شحنها من خلال كابل   "يو.إس.بي" صغير. ويعد مطورو الجهاز المستخدمين بالحصول على تحديثات  مستمرة للجهاز. في الوقت نفسه لم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن السعر  المنتظر للجهاز.

 

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