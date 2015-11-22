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شاهد.. البرادعي: المشهد في مصر أصبح عبثيا

22/11/2015

قال الدكتور محمد البرادعي، السياسي المصري الحائز على جائزة نوبل للسلام، إن المشهد في مصر أصبح عبثيا، وإن الصراع على السلطة قد بلغ ذروته.

وأضاف البرادعي، في محاضرة ألقاها أمس بجامعة زيورخ السويسرية، أن الاستقرار من دون حرية سيؤدي لا محالة لتفجر الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن الانتقال للديمقراطية يحتاج لإقامة مصالحة وطنية ووجود حكومة انتقالية، بالإضافة لعدم التسرع في إجراء الانتخابات.

وقال البرادعي إن هناك نظما سلطوية تقوم بالقمع الوحشي وتحرم مواطنيها من الحقوق، مضيفا أن الميليشيات المسلحة صارت منتشرة في كل دول العالم.

وحول أزمة اللاجئين، دعا البرادعي الدول الأوربية لتبني نهج إنساني حيالهم، مؤكدا قدرة أوربا على استقبال المزيد من اللاجئين.

وفي ختام كلمته طالب البرادعي بإعادة هيكلة منظمة الأمم المتحدة، قائلا إنه دعا إلى هذا الأمر مرارا وتكرارا إلا أنه بات ضرورة ملحة هذه الأيام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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