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بان غي مون يدعو أطراف النزاع في بحر الصين لضبط النفس

22/11/2015
  بان غي مون الأمين العام للامم المتحدة

قال الأميـن العام للأمـم المتحدة بان غـي مون إنه عـلـى جميـع أطراف النزاع فـي بحـر الصين الجنوبي ممارسة أقصى درجات ضبـط النفـس,  مشيرا إلى أن الانـتخابات   التـي  جرت في ميانمار مؤخرا تعـد إنجازاً كبيراً علـى طريـق الديمقراطيـة.

وأضاف  بان غي مون خلال  كلمته  فـي اليوم الأخير لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان "  بمدينة كوالالمبور, أنه  اقترح خطـة شاملـة لمواجهـة العنـف  والتطرف وسيعرضها قريباً على الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية أن جهود خفض الانبعاثات الحراريـة تصـب في مصلحة الحفاظ على كوكب الأرض, مشيرا إلى أن دول جـنـوب شـرق آسيـا تلعـب دوراً أسـاسـيـاً فـي خـطـط تخفيـض الانبعاثات الدفيئـة, مضيفا " نحتاج إلـى وضـع خطـط للتحكـم فـي الانـبعاثات الحراريـة كـي تنجـح قمـة باريـس للمناخ".

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