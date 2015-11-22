بالفيديو: سعودي يطور أجهزة التكييف مع أنه لم يكمل تعليمه

يعكف المخترع السعودي "صالح الغضية" في ورشة في مدينة بريده، على تحويل أفكاره إلى واقع، حيث صمم مئات الاختراعات، وقضى أكثر من عقد في ابتكار وحدات تكييف هواء مختلفة.

وقال "الغضية" إن وحدات التكييف التي تم اختراعها تعمل بطريقة مختلفة عن غيرها، مضيفا أن تصميماته تتسم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وصمم المخترع السعودي ثلاثة أنواع مختلفة من هذه الوحدات، أحدها يعمل باستخدام بطارية سيارة، والثاني يمكن دفنه تحت الأرض، والأخير لا يبرد هواء غرفة فحسب، لكنه يمكن أن يحفظ مياه الشرب باردة أيضا.

وتتألف أجهزة تكييف الهواء العادية من كباس ومكثف وجهاز تبخير، وتستخدم مواد كيماوية لتحويل الحرارة من داخل مكان إلى الهواء في الخارج.

جدير بالذكر أن المخترع السعودي "صالح الغضية" البالغ من العمر 50 عاما قد علم نفسه بنفسه وغادر المدرسة وعمره 18 عاما .