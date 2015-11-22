البث الحي
منوعات

بالفيديو: سعودي يطور أجهزة التكييف مع أنه لم يكمل تعليمه

22/11/2015

يعكف المخترع السعودي "صالح الغضية" في ورشة في مدينة بريده، على تحويل أفكاره إلى واقع، حيث صمم مئات الاختراعات، وقضى أكثر من عقد في ابتكار وحدات تكييف هواء مختلفة.

وقال "الغضية" إن وحدات التكييف التي تم اختراعها تعمل بطريقة مختلفة عن غيرها، مضيفا أن تصميماته تتسم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وصمم المخترع السعودي  ثلاثة أنواع مختلفة من هذه الوحدات، أحدها يعمل باستخدام بطارية سيارة، والثاني يمكن دفنه تحت الأرض، والأخير لا يبرد هواء غرفة فحسب، لكنه يمكن أن يحفظ مياه الشرب باردة أيضا.

وتتألف أجهزة تكييف الهواء العادية من كباس ومكثف وجهاز تبخير، وتستخدم مواد كيماوية لتحويل الحرارة من داخل مكان إلى الهواء في الخارج.

جدير بالذكر أن المخترع السعودي "صالح الغضية" البالغ من العمر 50 عاما قد علم نفسه بنفسه وغادر المدرسة وعمره 18 عاما .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)