البث الحي
منوعات

بالصور: طفل أمريكي يتبرع لترميم مسجد فيتحقق حلمه

22/11/2015

تبرع طفل من مدينة تكساس الأمريكية بكل مدخراته للمساعدة في ترميم مسجد قريب من بيته؛ رغم أنه كان يدخر ما تبرع به لشراء جهاز "آي باد".

إحسان الطفل قوبل بإحسان من قبل القائمين على المسجد؛ حيث قدموا له جهاز "أي باد" هدية ومعه رسالة مرفقة تقول: " عزيز جاي، لقد  ادخرت 20 دولارا في حصالتك لتشتري "آي باد"؛ لكن المسجد خُرب ولهذا السبب قُمت بالتبرع بالعشرين دولارا إلى مسجد تكساس، وهذا بسبب كرمك وطيبة قلبك، نرجو أن تستمع بهذا الآي باد مع خالص شكرنا، بالحب من المجتمع المسلم الأمريكي".

وكان المسجد قد تعرض للتخريب على يد متشددين أثناء موجة العنف ضد المسلمين التي تلت هجمات باريس.

جاك يتلقى هديته من القائمين على المسجد

وحسب صحيفة "تلغراف" فقد رتبت الهدية من قبل أرسلان افتخار، رئيس تحرير مجلة إسلامية شهرية والمحامي الدولي المتخصص في حقوق الإنسان.

يذكر أن عدد من المساجد في الولايات المتحدة قد تعرضت للتخريب من متشددين، عقب الهجمات التي تعرضت لها باريس.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)