بالصور: طفل أمريكي يتبرع لترميم مسجد فيتحقق حلمه

تبرع طفل من مدينة تكساس الأمريكية بكل مدخراته للمساعدة في ترميم مسجد قريب من بيته؛ رغم أنه كان يدخر ما تبرع به لشراء جهاز "آي باد".

إحسان الطفل قوبل بإحسان من قبل القائمين على المسجد؛ حيث قدموا له جهاز "أي باد" هدية ومعه رسالة مرفقة تقول: " عزيز جاي، لقد ادخرت 20 دولارا في حصالتك لتشتري "آي باد"؛ لكن المسجد خُرب ولهذا السبب قُمت بالتبرع بالعشرين دولارا إلى مسجد تكساس، وهذا بسبب كرمك وطيبة قلبك، نرجو أن تستمع بهذا الآي باد مع خالص شكرنا، بالحب من المجتمع المسلم الأمريكي".

وكان المسجد قد تعرض للتخريب على يد متشددين أثناء موجة العنف ضد المسلمين التي تلت هجمات باريس.

جاك يتلقى هديته من القائمين على المسجد

وحسب صحيفة "تلغراف" فقد رتبت الهدية من قبل أرسلان افتخار، رئيس تحرير مجلة إسلامية شهرية والمحامي الدولي المتخصص في حقوق الإنسان.

يذكر أن عدد من المساجد في الولايات المتحدة قد تعرضت للتخريب من متشددين، عقب الهجمات التي تعرضت لها باريس.