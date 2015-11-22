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انتبه.. حيوانك الأليف قد يسبب لك الأرق

22/11/2015

إذا كنت ممن يحبون الاستمتاع بنوم عميق فاحذر أن تصبح وحيوانك الأليف معك في غرفة النوم.

عندما خضع عدد من أصحاب الحيوانات الأليفة للدراسة في مركز لعلاج اضطرابات النوم بولاية أريزونا قال أكثر من نصفهم إن حيواناتهم تنام معهم في غرفة النوم.

وتبين من الدراسة أن واحدا من بين كل خمسة مشاركين يجد أن حيوانه يقطع عليه نومه لكن اثنين من كل خمسة قالا إن الحيوان الأليف لا يأتي بأفعال تقطع النوم بل وربما يساهم في الدخول في نوم عميق.

وقال القائمون على الدراسة في مركز مايو إن الأصوات والحركات والحرارة والروائح والمواد المثيرة للحساسية كلها عوامل في الأجواء المنزلية يمكن أن تؤثر على القدرة على النوم.

ولمعرفة كيف يمكن أن تؤثر الحيوانات الأليفة على النوم أجرى الباحثون استبيانا شمل 150 شخصا من الخاضعين للعلاج في مركز مايو.

وكان ما يقرب من نصف المشاركين وعددهم 74 شخصا لديهم حيوانات أليفة و31 منهم لديه أكثر من حيوان في المنزل.

وتحدث 15 شخصا عن مشاكل في النوم بسبب الحيوانات الأليفة لأسباب بينها تجولها في الغرفة وشخيرها وتشنجاتها أحيانا.

وكان الذين ينامون بمفردهم هم أكثر المتحدثين عن الشعور بارتياح لوجود حيوان أليف في غرفة النوم.

ووجد الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أنه من المفيد أن يتطرق الأطباء لمسألة الحيوانات الأليفة لدى علاج المرضى الذين يعانون اضطرابا في النوم.

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