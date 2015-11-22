المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا: أتوقع الوصول لحل خلال أيام

قال مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، إنه يتوقع إنجاز اتفاقية لحل الأزمة الليبية في غضون أيام.

وأضاف كوبلر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي العام المفاوض في العاصمة الليبية طرابلس، أن الاتفاق المتوقع سيشمل تشكيل ثلاث مؤسسات شرعية في البلاد هي : الحكومة، ومجلس النواب ممثلا في برلمان طبرق، ومجلس الدولة ممثلا في المؤتمر الوطني.

كما أشار كوبلر إلى أن الاتفاقية المقترحة تتضمن تمرير دستور جديد للبلاد خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا، مؤكدا في السياق ذاته أنه لا يمكن التفاوض لمدة عام من أجل التوصل لاتفاقية مداها عام واحد.

ومن جانبه قال عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي العام المفاوض خلال المؤتمر :"شعرنا مع المبعوث الدولي السابق برناردينو ليون بالصدمة وبأنه لا يسعى جديا لإيجاد حل للأزمة الليبية"

وأضاف عبد الصادق : "سنبني جسور الثقة مع المبعوث الجديد السيد كوبلر ، ونتمنى أن نرى ثمارها في غضون أيام كما قال".