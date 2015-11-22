استطلاع.. الأوروبيون يبالغون في تقدير أعداد المسلمين ببلادهم

فرنسيون مصابون في هجمات باريس

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "إيبسوس موري" للأبحاث – شركة بريطانية غير حكومية- ، أن المواطنين الأوروبيين، يبالغون في تقدير أعداد المسلمين في بلادهم.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد الفرنسيون أن عدد المسلمين في بلادهم أربعة أضعاف عددهم الحقيقي، ففي حين يمثل المسلمون 8% من عدد سكان فرنسا، وجد الاستطلاع أن المواطنين الفرنسيين يعتقدون أن نسبتهم 31%.

ويعتقد مواطنو بلجيكا، أن نسبة المسلمين في بلادهم تبلغ 29%، في حين أن النسبة الحقيقية 6%، وفي ألمانيا، التي تبلغ نسبة المسلمين بها 6% أيضًا، وجد الاستطلاع أن مواطنيها يعتقدون أنها 19%.

ويرى البريطانيون أن المسلمين يشكلون 21% من سكان بلادهم، في حين أن نسبتهم الحقيقية 5%.

وفي إيطاليا، التي تبلغ نسبة المسلمين فيها 4%، يعتقد المواطنون أن 20% من سكان بلادهم مسلمون، ويعتقد الإسبان أن عدد المسلمين في بلادهم 8 أضعاف عددهم الحقيقي، حيث يظنون أن نسبة المسلمين في بلادهم 16%، في حين أن النسبة الحقيقية 2% فقط.

ووفقًا لمعطيات شركة بيو للأبحاث من المتوقع أن يشكل المسلمون 8% من سكان أوروبا عام 2030.