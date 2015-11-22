أوباما لتنظيم الدولة: تدميركم على رأس أولوياتنا

توعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنظيم الدولة الإسلامية بتدميره واسترداد الأراضي التي سيطر عليها، واستهداف قياداته.

وأضاف أوباما، في مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، أن تنظيم الدولة يمكن هزيمته سريعا إذا ركزت روسيا على ضرب مواقعه في سوريا بدقة، مشيرا إلى أن روسيا قد أخطأت باستهداف المعارضة المعتدلة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال كلمته قال أوباما إن واشنطن تسعى لتعزيز التحالف ضد تنظيم الدولة، مشيدا بالدور التركي والعربي في الحملة ضد التنظيم، حيث وفرت 15 دولة مواقع لتدريب القوات.

وفيما يتعلق بأزمة المهاجرين في الولايات المتحدة، قال أوباما " :لدينا نحو 11 مليون مهاجر يعملون على أراضينا، وسنقوم بتصحيح أوضاعهم القانونية، ولن نرحلهم".

جدير بالذكر أن أوباما قد زار، أمس، مركزا للاجئين في ماليزيا لتسليط الضوء على دعوته لمزيد من التعاطف في بلاده لمواجهة أزمة المهاجرين، فيما يسعى الجمهوريون لمنع قبول الولايات المتحدة للاجئين السوريين.