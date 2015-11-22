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أمريكية تفوز باليانصيب 4 مرات وتحصد أكثر من مليوني دولار

22/11/2015

كونستانس كاربينيتو الفائزة باليانصيب

تمكنت امرأة أمريكية من الفوز بمبلغ مليون دولار للمرة الثانية في مسابقة اليانصيب ، على الرغم من تقدم ملايين الأشخاص لهذه المسابقة وضعف فرص الربح للشخص الواحد، ولو لمرة واحدة في هذه المسابقة.

وحسب موقع "US news" الأمريكي، فقد فازت مؤخرا بمبلغ مليون دولار في يانصيب  ولاية  ماساتشوستس للمرة الثانية، بعد أن ربحت المبلغ نفسه من تذكرة اشترتها في العام 1996.

وحسب متحدث باسم يانصيب ماساتشوستس، فقد ربحت "كاربينيتو" 4 مرات في اليانصيب، منها مرتان ربحت فيهما مليوني دولار، ومرة 10 آلاف دولار، ورابعة ربحت فيها 20 ألف دولار.

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