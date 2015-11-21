هروب مدرب نادي الزمالك

جوزفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك

أرسل البرتغالي "جوزفالدو فيريرا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري فاكس إلى مجلس الإدارة، يفيد بعدم عودته مرة أخرى لقيادة الفريق.

وكان "فيريرا" قد سافر للبرتغال لقضاء إجازة سريعة مع أسرته في ظل توقف الدوري المصري بسبب خوض المنتخب الوطني مباراتين في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان من المقرر أن يصل فيريرا للقاهرة غدًا (الأحد) لقيادة تدريبات الفريق بعد غد (الاثنين) بعد انتهاء الإجازة.

وهذا هو الهروب الثاني لمدرب من نادي الزمالك في عهد "مرتضي منصور" رئيس النادي.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع "فيريرا" في فبراير/شباط الماضي بعد رحيل المدرب البرتغالي "جايمي باتشيكو" من دون علم الإدارة لقيادة الشباب السعودي.

وكانت الفترة الماضية شهدت توترًا في العلاقة بين رئيس النادي و"فيريرا" بعدما نعته "مرتضي منصور" بـ"الفاشل" عقب الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات أكتوبر الماضي بثلاثة أهداف لهدفين.

من جانبه قال "إسماعيل يوسف" مدير الكرة بنادي الزمالك إن "علاء عبد الغني" المدرب المساعد للفريق سيقوم بقيادة تدريبات الفريق بعد غد الاثنين عقب هروب "فيريرا" .

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم للرد علي قرار "فيريرا" بعدم العودة إلى مصر .

وينص الشرط الجزائي في عقد "فيريرا" مع نادي الزمالك علي قيام من يفسخ العقد من طرف واحد بدفع ما يعادل راتب ثلاثة شهور .

وتناثرت أخبار في مواقع رياضية بموافقة "فيريرا" على دفع الشرط الجزائي.

واشارت مصادر بنادي الزمالك إلى أن "فيريرا" اشترط لكي يعود لقيادة فريق نادي الزمالك ان تدفع له مستحقاته المتأخرة لدي النادي وهي راتب 3 شهو،ر بالدولار وليس بالجنيه المصري، في حين يصر النادي على دفع راتب فيريرا بالجنيه.