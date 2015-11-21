مجلس الأمن يعتبر تنظيم الدولة تهديدا عالميا غير مسبوق

مجلس الأمن "صورة أرشيفية"

أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع يعتبر تنظيم الدولة تهديدا عالميا غير مسبوق للسلام والأمن الدوليين، وحث الدول على تنسيق جهودها في محاربة التنظيم في مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

وأوصى مجلس الأمن الدول بتكثيف الجهود الرامية إلى وقف تدفق ما وصفه بـ "المقاتلين الإرهابيين" الأجانب إلى العراق وسوريا, ومنع تمويل ما سماه الإرهاب.



وكانت فرنسا قد تقدمت بصياغة مشروع القرار بعدما حاولت روسيا تمرير مشروع قرار آخر يتضمن التعاون مع النظام السوري في مكافحة ما وصفه المشروع الروسي بـ "الإرهاب".