قوات الاحتلال تطلق النار على مسعفين أثناء إنقاذ جريح في غزة

التقطت كاميرا "الجزيرة مباشر" خلال تغطية تظاهرات فلسطينية أمس، مشاهد مباشرة تظهر اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسعفين حاولوا إنقاذ جريح شرقي البريج بقطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شبان وأفراد من أطقم الإسعاف حاولوا إنقاذ شاب فلسطيني جريح.

وأصيب عشرون فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد ظهر أمس في عدة مناطق حدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادت مصادر طبية، وذلك إثر تظاهرة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية للمطالبة بمواصلة الانتفاضة.

وقال الطبيب "أشرف القدرة" المتحدث باسم وزارة الصحة: أصيب 20 مواطنا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات في القطاع التي تواصلت حتى المساء. وأشار الطبيب إلى أنه من بين المصابين 15 أصيبوا في المواجهات شرق الشجاعية قرب منطقة نحال عوز العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة غزة و2 أصيبا قرب معبر بيت حانون (إيريز) في شمال القطاع و3 أصيبوا في المواجهات شرقي خانيونس(جنوبي القطاع) إضافة إلى اثنين أصيبا شرقي مخيم البريج (وسط القطاع) موضحا أن من المصابين حالة خطرة جدا.