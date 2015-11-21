فيديو: سكان الإسكندرية يعانون جراء انقطاع مياه الشرب

يعاني سكان منطقتي العامرية وبرج العرب في محافظة الإسكندرية بمصر جراء انقطاع مياه الشرب.

وعانت العامرية وبرج العرب انقطاع مياه دام لأكثر من أسبوع بسبب اختلاط مياه الصرف بترعة النوبارية المغذية لمحطات المياه، ما نتج عنه زيادة الأملاح بالترعة وتلويث مياه الشرب وجعلها غير صالحة، فاضطرت الشركة لقطع المياه لحين الانتهاء من تطهير الترعة.

في المقابل أكدت شركة مياه الشرب في بيان أنه تم التنسيق مع وزارة الري والانتهاء من حل مشكلة الأملاح الزائدة في ترعة محطة النوبارية وتشغيل محطات المياه المغذية لمناطق العامرية وبرج العرب ووصول مياه الشرب المطابقة لمواصفات الجودة.