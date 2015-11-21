البث الحي
منوعات

فيديو: سكان الإسكندرية يعانون جراء انقطاع مياه الشرب

21/11/2015

يعاني سكان منطقتي العامرية وبرج العرب في محافظة الإسكندرية بمصر جراء انقطاع مياه الشرب.

وعانت العامرية وبرج العرب انقطاع مياه دام لأكثر من أسبوع بسبب اختلاط مياه الصرف بترعة النوبارية المغذية لمحطات المياه، ما نتج عنه زيادة الأملاح بالترعة وتلويث مياه الشرب وجعلها غير صالحة، فاضطرت الشركة لقطع المياه لحين الانتهاء من تطهير الترعة.

في المقابل أكدت شركة مياه الشرب في بيان أنه تم التنسيق مع وزارة الري والانتهاء من حل مشكلة الأملاح الزائدة في ترعة محطة النوبارية وتشغيل محطات المياه المغذية لمناطق العامرية وبرج العرب ووصول مياه الشرب المطابقة لمواصفات الجودة.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)