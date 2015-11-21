فيديو.. خفر السواحل اليوناني يغرق قوارب اللاجئين بالبحر

بثت صحيفة زمان التركية مقطع فيديو يظهر سفينة تابعة لخفر سواحل دولة اليونان أثناء قيامهم بإحداث ثقوب في أحد قوارب اللاجئين السوريين "المطاطية" بهدف إغراقهم ، حيث كان المركب يحمل على متنه 58 لاجئا سوريا بينهم أطفال في بحر إيجه.

وأضافت الصحيفة أن إشارة استغاثة أتت إلى مركز عمليات الإنقاذ والبحث اليونانية واستطاع خفر السواحل اليوناني من تحديد مكان القارب، وبالفعل أرسل سفينة رقمها LS-060، وقام احد أفراد السفينة بسحب آلة حادة وإحداث ثقوب في القارب قبل أن تبتعد السفينة سريعا لتترك قارب اللاجئين يغرق في عرض البحر.

وذكرت الصحيفة أن خفر السواحل التركي استطاع الوصول للقارب المطاطي قبل غرقه، وإنقاذ جميع اللاجئين على متنه.

وأكدت الصحيفة أن السلطات التركية قامت بعرض عدد من مقاطع الفيديو التي توثق محاولات قتل عمد للاجئين من قبل خفر السواحل اليوناني أثناء زيارة الرئيس اليوناني "أليكسيس تسيبراس" إلى تركيا يوم الثلاثاء الماضي مشيرة إلى أن الرئيس اليوناني قد صدم عند مشاهدته لمقاطع الفيديو التي عرضت بحضور قائد خفر السواحل التركي هاكان ايستبم وقائد خفر السواحل اليوناني أناناسيوس أتاناسوبولوس أيضا.