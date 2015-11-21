فيديو: برشلونة يسحق الريال برباعية نظيفة في الكلاسيكو

حقق فريق برشلونة الأسباني فوزا تاريخيا على ريال مدريد برباعية نظيفة في موقعة الكلاسيكو اليوم السبت ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة كل من الأوروغوياني لويس سواريز (11 و74) والبرازيلي نيمار (39) وأندرياس إنييستا (53).

ويحتل برشلونة مركز الصدارة برصيد 30 نقطة فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 24 نقطة.

بدأ برشلونة المباراة فارضا أسلوبه منذ أول دقيقة معتمدا على الضغط على لاعبي ريال مدريد ونجح البارسا في تسجيل الهدف الأول بقدم سواريز الذي افتتح التسجيل في شباك "نافاس" حارس مرمى الريال في الدقيقة 11 من المباراة.

بدأ الريال تائها حيث غلبت التمريرات الخاطئة على لاعبيه ولم يستطيعوا القيام بأي هجمة بسبب ضغط برشلونة القوي، وسجل نيمار الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 31 من تمريرة سواريز.

وفي بداية الشوط الثاني هاجم ريال مدريد وكانت له العديد من الفرص عند طريق تصويبة مارسيلو وخايمس ولكن سرعان ما استطاع برشلونة الرد بهدف إنيستا وذلك بعد تمريرات رائعة مع نيمار .

وفي الدقيقة 56 أشرك مدرب البرسا "ميسي" في المباراة، حيث نجح في صناعة الهدف الرابع بتمرير الكرة لسواريز الذي ينفرد بالحارس نافاس ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وقبل نهاية المباراة طرد الحكم لاعب الريال "إيسكو" بعد تدخل مباشر على قدم "نيمار" وأضاع "منير الحدادي" هدفين محققين من انفراد بالمرمى.