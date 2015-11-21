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فوانغتشو الصيني يفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم

21/11/2015

قوانغتشو ايفرجراند الصيني يفوز بدوري أبطال اسيا لكرة القدم

فاز اليوم السبت  فريق قوانغتشو ايفرجراند الصيني على ضيفه نادي الأهلي الإماراتي بهدف واحد مقابل لا شيء ،وتوج  بلقب بطل  دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية  في تاريخه .

سجل البرازيلي ايكلسون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54 بينما

كانت مباراة الذهاب في دبي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين  قبل أسبوعين.

وهذا اللقب الثاني قوانغتشو في دوري أبطال اسيا لكرة القدم ،حيث سبق له الفوز بهذا اللقب  عام 2013، فيما عجز الاهلي الاماراتي  ان يكون ثاني فريق اماراتي يتوج باللقب بعد العين بطل اول نسخة للبطولة بحلتها الجديدة عام 2003.

و سيحصل قوانغتشو بعد هذا الفوز  على 5ر1 مليون دولار، وسيمثل اسيا في بطولة كأس العالم للأندية التي تحضتنها اليابان  في الفترة من 10 الى 20 الى ديسمبر المقبل.

وحسب قرعة كأس العالم للأندية سيلعب قوانغتشو مع كلوب أمريكا المكسيكي في 13 كانون الاول/ديسمبر.

واصبح غوانغجو ثاني فريق يحقق اللقب مرتين بعد الاتحاد السعودي بطل عامي 2004 و2005.

 

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