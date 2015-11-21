ساعة صباح: قلة الحركة سبب رئيسي للأمراض

قال د.غسان حمص، استشاري الغدد الصماء والسكري، إن الطعام غير الصحي وقلة الحركة هما السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض.

وأضاف حمص، خلال حلقة اليوم من برنامج (ساعة صباح) على شاشة الجزيرة مباشر، أن تناول الغذاء الطازج والمتوازن يغني الإنسان عن تناول أية فيتامينات، مشددا على ضرورة إجراء فحص طبي شامل بشكل دوري للاطمئنان على الصحة العامة والكشف المبكر عن أي أمراض قد تصيب الإنسان.

بدوره، قال د.أحمد أبو زيد، طبيب الأطفال والصحة العامة، إن على الإنسان اجتناب السفر للأماكن الموبوءة والتي يكثر بها الأمراض، مضيفا أن تطعيم الأطفال في السنوات الأولى من العمر يقيهم من كثير من الأمراض ويساعدهم على النمو بشكل سليم.