ذا غارديان: انخفاض التعاطف مع اللاجئين بأوربا و أمريكا

لاجئون سوريون بين اليونان ومقدونيا ـ أرشيف

أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن التعاطف الذي ناله اللاجئون السوريون الصيف الماضي في الغرب، بدأ يتلاشى خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا، على ضوء هجمات باريس.



واستندت الصحيفة إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس كشف أن قرابة 50% من الأمريكيين يريدون غلق حدود بلادهم أمام اللاجئين، بينما يريد ذلك 44% من البريطانيين.



في المقابل تراجع التشدد تجاه اللاجئين في كندا؛ حيث يرغب ثلث السكان تعليق استقبال اللاجئين.



وعبـّرت الأغلبية ممن اُستُطلعت أراءهم في الدول الثلاث عن تأييدها إخضاع اللاجئين إلى فحوص أمنية معمقة ودقيقة أيًّا كانت ظروفـُهم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن قادة المجتمع المسلم في الولايات المتحدة ردوا بغضب كبير على تعليقات سياسيين أمريكيين مسيئة تجاه المسلمين، واصفين إياها بأنها أكثر من مفزعة.

ونقلت الصحيفة عن القيادي المسلم "نهاد عوض" قوله إن اقتراح المرشح الرئاسي الجمهوري "دونالد ترام"ب إنشاء قاعدة بيانات للمسلمين، ووصف النائب الجمهوري "بن كارسون" اللاجئين السوريين بالكلاب المسعورة، دليلٌ على وصول الإسلاموفوبيا إلى صميم السياسة الأمريكية.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن تصريحات المسؤولين مثيرة للقلق لأنها ليست منعزلة بل هي نابعة من إجماع المواقف في الحزب الجمهوري عقب هجمات باريس على أن المسلمين يجب أن يُعامَلوا بريبة.