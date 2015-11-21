دراسة: الضوء يعالج الاكتئاب

يستخدم العلاج الضوئي أيضا في علاج الاضطرابات العاطفية

قالت نتائج دراسة كندية إن "العلاج بالضوء"، الذي يستخدم منذ وقت طويل لتحسين الحالة المزاجية لمن يشعرون بالكآبة عندما يكون النهار قصيرا وتغيب عنه الشمس، يمكن أن يعالج أيضا حالات الاكتئاب غير الموسمية.

وقال الباحثون في دورية (جاما) للطب النفسي، إن الاكتئاب من أكثر أمراض اضطرابات الصحة النفسية شيوعا على مستوى العالم، والسبب الرئيسي لبعض أنواع الإعاقة وتردي جودة الحياة.

وقال ريمون لام من جامعة كولومبيا البريطانية، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تبين أن العلاج بالضوء وحده فعال، والأولى التي تتضمن مقارنة بين العلاج بالضوء والعقاقير معا وبين الضوء وحده.

كما شملت الدراسة أيضا، استبيانا معياريا لتقييم مدى شدة الاكتئاب من خلال توجيه أسئلة للمرضى منها مدى الشعور بالحزن والتوتر الداخلي والأرق وفقدان الشهية وصعوبة التركيز والوهن والتشاؤم أو التفكير في الانتحار.



وبعد 8 أسابيع سجلت المجموعة التي تم علاجها بالعقاقير والضوء معا أعلى درجات، من حيث تراجع أعراض الاكتئاب، وجاءت في المركز الثاني المجموعة التي عُولجت بالضوء وحده ثم المجموعة التي عُولجت بالعقاقير فقط في المركز الثالث.



وقال الباحثون، إن سبب نجاح العلاج بالضوء غير معروف، فربما كان مبعث ذلك أنه أعاد ضبط الساعة البيولوجية في المخ أو الايقاع اليومي.