جدل بمواقع التواصل الاجتماعي حول المحطة النووية المصرية

صورة أرشيفية لتوقيع الاتفاق بين الجانبين المصري و الروسي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية عقب إعلان مصر توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي و التي قال عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إنه سيتم سداد قرض محطة الضبعة النووية على 35 عاما، وهو أفضل عرض لهذا المشروع".

و أضاف السيسي أن "المشروع سيؤهل مصر لامتلاك تكنولوجيا ومعرفة تستطيع أن تشاركها مع أشقائها في المنطقة"، وأن "المحطة النووية المصرية مكونة من 4 مفاعلات من الجيل الثالث وهو أقصى ما وصل إليه العلم"، على حد وصفه .



وبدلا من أن تعم موجة من الفرحة لدى المصريين لسماع مثل هذه الأخبار باتت موجات السخرية لا تتوقف جراء إعلان مشروعات يراها العديد منهم لا تعدو كونها مشروعات وهمية خاصة بعد ما شهدوه على مدار العامين الماضيين من تدشين مشروعات لم تتجاوز مجرد الإعلان عنها مثل مشروع العاصمة الجديدة والمليون فدان وجهاز علاج فيروس سي وغيره .

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا خطوة المفاعل النووي استنزافا لموارد مصر عاقدين مقارنة بين مدى قدرة مصر على إنشاء المحطة النووية، و قدرتها على فتح بلاعات المجاري لتصريف مياه الأمطار التي أغرقت مدنا كبرى، وقال آخرون إنها ترضية لروسيا بعد حادث طائرة شرم الشيخ.



محمد النجار كتب يقول : فرصة وطريقة جديدة للسيسي ليسرق ملايين كثيرة ولا أحد يستطيع أن يعترض قبل هروبه والفأس يقع في الرأس .



Hesham Ali



لا في مفاعل ولا بطيخ دي كذبة جديدة من أكاذيب السيسي وعصابته.



Khaled Shaker



الحقيقة أن إقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في أي دولة لا يوجد فيها طاقم طوارىء متقدم ومجهز بأحدث الكوادر والمعدات تعتبر عملا إجراميا وإرهابيا، وغير مسؤول؛ فتصور كارثة فنية او طبيعية تحدث في المنشأة كم ستكون التكلفة باهظة ولمئات السنين، وشاهدنا أغلب الدول العربية عندما تهطل الأمطار لأكتر من ساعة كيف تغرق الشوارع ويموت الناس من السيول. وأخيرا لا بد من التنويه أن المحطة في مصر إن نجحت فستساهم في حل مشكلة الطلب على الطاقة وإن حدث مكروه لا سمح الله.

Hassan Hassan

من لم يمت برصاص العسكر مات بمفاعله النووي



أنور عبدالعزيز

يستحمرون الشعب من مشروع إلى مشروع حينما يفشل مشروعهم ويصبح حديث الشعب مباشرة يعلنون عن مشروع آخر. "عسكر فسدة".



Maha Albakry



كلام بس

بقالنا سنين بيتكلموا عن الضبعة كل ما الناس تنسى يصحوا الموضوع تانى زهقنا



Yamin Abdullah

مثلة مثل مفاعل أية دولة عربية كلو نهب وسلب وفساد شو بدو يعني يصير أحسن?



Alharam Almasry

احنا غرقانين فى المجارى ومشاكل بنيه تحتيه وفساد ومشاكل أمن وبلاوى كتير

وهانبنى مفاعل نووى



سعد الموجي

عمليات إرهابيه مش عجبكم قناه سويس مش عجبكم مفاعل نووي مش عجبكم أنا هجيب لطامة بالكهربا تلطم