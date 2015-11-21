تأخير رحلة جوية أمريكية بسبب تحدث أحد الركاب بـ "العربية"

الرحلة تأخرت بسبب تحدث أحد الركاب بالعربية

منعت سلطات مطار في شيكاغو الأمريكية رجلين من الصعود على متن طائرة متجهة إلى ولاية فيلادلفيا لأنهما كانا يتحدثان باللغة العربية، في واحدة من عدة حوادث تعكس القلق الذي أثارته هجمات باريس.

وأكد ماهر خليل، الذي هاجر من فلسطين قبل 15 عاما ويقيم في فيلادلفيا، أنه تعرض للإذلال بعد أن تم منعه لفترة وجيزة من ركوب الطائرة المتجهة من شيكاغو عندما سمعه راكب آخر يتكلم العربية، مما جعله لا يشعر بالارتياح.

وقال خليل يوم الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إنه لم يشهد تمييزا على الإطلاق قبل منعه الأربعاء الماضي من الصعود إلى الطائرة في مطار "ميدواي" الدولي، حيث كان يتحدث مع صديقه أثناء انتظاره لركوب طائرة رحلة شركة "ساوث ويست".

وتابع أنه عندما اقترب من البوابة، حينها أبلغا أنهما لا يستطيعان الصعود لأن راكبا آخر شعر بعدم الارتياح، وسارع خليل لاستدعاء الشرطة، ليتم السماح للرجلين لاحقا بالصعود على متن الطائرة.

من جهتها صرحت شركة "ساوث وست" بأن الطائرة أقلعت متأخرة 10 دقائق بعد خلاف مع اثنين من الزبائن. وأضافت الشركة أنه يتم تدريب موظفيها للتعامل مع مشاكل الركاب لضمان سلامة الرحلات.