بلجيكا ترفع مستوي التهديدي إلى أقصى درجة وتغلق مترو بروكسل

رفع حالة التأهب الأمني في بروكسل إلى أقصى درجة

رفعت السلطات البلجيكية، السبت، مستوى "الإنذار الإرهابي" في العاصمة بروكسل إلى الدرجة القصوى، وأغلقت مترو الأنفاق لأسباب أمنية،وقررت إلغاء مباريات وحفلات فنية.

وحذر شارل ميشال رئيس الوزراء البلجيكي من احتمال وقوع هجمات بالمتفجرات والأسلحة من قبل أفراد في أماكن عدة بالعاصمة .

وقالت هيئة التنسيق لتحليل التهديدات التابعة لوزارة الداخلية في بيان إنه "على ضوء تقييمنا الأخير تقرر رفع مستوى الإنذار "الإرهابي" في منطقة بروكسل إلى الدرجة الرابعة، وهو ما يعني أن هناك تهديدا جديا جدا". وأضافت أن "مستوى الإنذار في سائر أنحاء البلاد يبقى عند الدرجة الثالثة".

وأوضحت الهيئة نفسها أن "التحليلات تظهر وجود خطر جدي ووشيك يتطلب إجراءات أمنية محددة، إضافة إلى إرشادات تفصيلية للسكان"، بدون ذكر أي تفاصيل عن هذا التهديد. ودعت الهيئة سكان العاصمة إلى تجنب "الأماكن المكتظة بالناس" مثل "الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبرى ومحطات الحافلات والمطارات ووسائل النقل المشترك" والمتاجر الكبرى التي يرتادها المتسوقون بأعداد كبيرة.

وطالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن التجمعات، في إطار حالة التأهب الأمني التي تشهدها البلاد منذ هجمات باريس التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

تأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من توجيه القضاء البلجيكي تهمة الإرهاب إلى شخص تم توقيفه الخميس الماضي و لم يتم الكشف عن هويته ، لارتباطه بالاعتداءات في باريس في 13 نوفمبر الجاري.