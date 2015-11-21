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بالفيديو .. قوات خاصة تحرر الرهائن بفندق راديسون بمالي

21/11/2015

شاركت قوات خاصة فرنسية وأميركية مع القوات المالية في عملية تحرير الرهائن بفندق راديسون بلو بالعاصمة المالية بماكو.

وكان عدد من المسلحين قد دخلوا فندق راديسون بلو في الساعة السابعة صباح أمس الجمعة بتوقيت غرينتش واحتجزوا 170 نزيلا وموظفا في هذا الفندق الكبير الذي يستضيف عادة الوفود الرسمية والأجانب والذي يضم 190 غرفة ويقع في واحد من أرقى الأحياء في بماكو.

وكان من بين نزلاء الفندق 45 ماليا و15 فرنسيا وأربعة جزائريين وأربعة أتراك، وآخرون من الصين والهند وساحل العاج وإسبانيا وألمانيا والسنغال وكندا.

وأعلن تنظيم "المرابطون" الذي يتزعمه الجزائري مختار بلمختار في بيان مسجل مسؤوليته عن عملية احتجاز الرهائن بالتنسيق مع "إمارة الصحراء" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي يتزعمها الجزائري يحيى أبو الهمام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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