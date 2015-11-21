بالصور: عندما يبكي الرجال من هول الموقف

الأب يحتضن طفله بعد غياب

لم يتمالك هذ ا اللاجئ السوري دموعه التي انهمرت مدرارا عندما رأى طفله الذي سقط من بين يديه من قارب للهجرة، ليجده بعد ذلك على شاطئ جزيرة ليسبوس اليونانية بانتظاره.

أعضاء فرق الإنقاذ لم يتمالكوا دموعهم كذلك

هذه الصور على عفويتها جاءت لتجسد معاناة السوريين الذين فروا من جحيم الحرب المستعرة في بلادهم أملا في الوصول إلى مأوى يوفر لهم أبسط مقومات الحياة.

لاجئ سوري يحتضن أطفاله باكيا بعد الوصول لإحدى الجزر الأوربية

وزادت التفجيرات التي شهدتها باريس مؤخرا، من معاناة اللاجئين في أوربا، إذ تشهد القارة العجوز ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية.