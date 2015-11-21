بالصور: عروسان كنديان يتبرعان بتكاليف زفافهما لعائلة سورية

قبل حفل الزفاف يكون العريس وعروسه وعائلاتهما مشغولين بوضع الترتيبات النهائية لذلك الحفل، وحساب تكاليفه وطباعة الدعوات، وتجهيز قائمة بأسماء المدعوين.

العروسان الكنديان

ولكن صورة الطفل السوري "عيلان الكردي" الذي عثر على جثته عند أحد الشواطئ التركية خلال محاولة أسرته الهجرة إلى اليونان، تلك الصورة التي هزت الضمير العالمي عند نشرها قبل شهور، كانت سببا في تغيير خط السير الدرامي للأحداث في حياة "فرزين يوسفان" و"سامانثا جاكسون" وهما عروسان كنديان كانا يخططان لإقامة حفل زفافهما قبل شهور، وحينما شاهدا صورة "عيلان" قررا التبرع بقيمة حفل زفافهما البالغة 17 ألف دولار لصالح جمعية كندية ترعى العائلات السورية اللاجئة هناك.

واستبدلا الحفل الكبير الذي كان يخططان له بحفل عائلي بسيط دعوا فيه الأهل والأصدقاء وطلبوا من الحضور التبرع لزيادة المبلغ المقدم للاجئين السوريين.

"سامانثا" تستعد لنيل الدكتوراه من كلية الشؤون الدولية السياسية في جامعة رايرسون في كندا، وتبين أنها وخطيبها "فرزين" كانا يخططان منذ شهر سبتمبر/أيلول قبل الماضي لتفاصيل كثيرة لحفل زفافهما، لكن بعد رؤية صورة الطفل "عيلان الكردي" قررا دعم قضية إنسانية من دون أن يفكرا بنفسيهما فقط.

"سامانثا جاكسون" قالت لوكالة الأنباء الكندية إنها وزوجها أصبحا يدركان تماماً الأوضاع السيئة للاجئين، مضيفة "لابد أن نفكر بعمل إيجابي" لذلك قمنا بإلغاء حفل الزفاف والتبرع بالأموال لإحدى الأسر السورية".

وأضافت أن كفالة عائلة سورية واحدة مكونة من 4 أشخاص في تورنتو ولمدة سنة كاملة تشمل إيجار السكن والمواد الغذائية والملابس تتكلف 27 ألف دولار فقط .

العروسان اكتفيا بإقامة حفل بسيط ومأدبة عشاء تضم بعض الأهل والأصدقاء، بدلاً من إقامة حفل زفاف في إحدى القاعات، ودعا العروسان الأهل والأصدقاء إلى التبرع لإكمال المبلغ المطلوب.