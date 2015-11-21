المقاومة تتقدم بتعز وسط فرار جماعي لمسلحي الحوثي

قوات من المقاومة الشعبية اليمنية "أرشيف"

حققت المقاومة الشعبية تقدما جديدا في مدينة تعز التي تشهد مواجهات عنيفة منذ عدة أيام بين المقاومة والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

فقد سيطرت المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني على إدارة أمن الشريجة بعد فرار جماعي للمسلحين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع باتجاه مدينة الراهدة في تعز.

وكانت المقاومة الشعبية أعلنت في وقت سابق دخول منطقتي حنة والمحضارة في الوازعية، وأكدت أنها تستعد لدخول مناطق أخرى بالمدينة وطرد الحوثيين منها.

وذكرت مصادر في المقاومة أن المواجهات أسفرت الجمعة عن مقتل 34 من الحوثيين وقوات صالح فيما قتل عنصران من المقاومة وجرح خمسة آخرون.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصف مواقع تمركز للحوثيين بأكثر من عشر غارات جوية في منطقة الراهدة على الخط العام ونقطة محطة الشيبري ومناطق العقمة والمزجاجة ووادي رين، ما أدى إلى تدمير العديد من الآليات ومخزني سلاح.

من جانب آخر، وصل اللواء 141 من المعبر الحدودي مع السعودية إلى مأرب للمشاركة في عمليات عسكرية باتجاه صرواح وصنعاء.

وحسب مصادر عسكرية فإن القوة الضاربة للواء تتكون من أربع كتائب بكامل قوتها من الجنود والضباط اليمنيين الذين تلقوا تدريبات على قتال المشاة.