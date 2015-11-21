أوربا تشدد إجراءات تحويل الأموال بعد هجمات باريس

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شدد الاتحاد الأوربي القيود على البطاقات المدفوعة مقدما وتحويلات الأموال والبيتكوين -عملة افتراضية- في إطار مساع للحد من تمويل ما سماه الإرهاب بعد الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي وأدت إلى مقتل 129 شخصا.



واتفق وزراء الداخلية والعدل بدول الاتحاد الأوربي أمس (الجمعة) في بروكسل على زيادة إجراءات التحقق من وسائل الدفع التي يجري استخدامها من دون الكشف عن هوية منفذيها، والتي من المحتمل أن تلجأ إليها المنظمات الإرهابية لتمويل هجمات.



وحث الوزراء المفوضية الأوربية على "زيادة القيود على وسائل الدفع غير البنكية مثل المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات المجهولة المصدر والحوالات المالية وشركات نقل الأموال والعملات الافتراضية وتحويلات الذهب والمعادن النفيسة والبطاقات المدفوعة مقدما بسبب المخاطر التي تشكلها تلك الوسائل" حسبما قالوا في بيان مشترك في نهاية الاجتماع.

وطلبوا من المفوضية تقديم مقترحات حول كيفية تعزيز إجراءات التحقق من وسائل الدفع هذه.



ويدعو البيان أيضا إلى وضع قيود أكثر فاعلية على التجارة غير المشروعة في السلع الثقافية في مسعى لتضييق الخناق على عمليات بيع الأعمال الفنية المسروقة.

كما يسلط البيان الضوء على التزام الوزراء "بضمان تجميد سريع وفعال للأصول المملوكة لإرهابيين في أنحاء الاتحاد".

وتجري المفوضية الأوربية بالفعل تقييمات للمخاطر بشأن العديد من وسائل الدفع التي قد تستخدم في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.



وقال مسؤول بالمفوضية "من بين القطاعات التي تخضع للتقييم سيكون استخدام العملات الافتراضية محل اهتمام خاص". والبيتكوين هي أكثر العملات الافتراضية شيوعا، وتستخدم كأداة لتحويل الأموال حول العالم بسرعة عبر الإنترنت.