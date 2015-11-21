أكثر من 500 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة

قدرت الأمم المتحدة عدد أطفال الشوارع في العالم بـ150 مليون طفل

أفادت وزارة الإسكان الأمريكية في تقريرها السنوي لهذا العام أن عدد المشردين بلغ 565 ألفا خلال عملية مسح أجريت في شهر يناير/كانون الثاني، وربعهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمشردين قد انخفض بنسبة 2% مقارنة بعام 2014.

وأفاد المدافعون عن حقوق المشردين أن هذا الانخفاض الطفيف لا يمثل إنجازا، مشيرين إلى أن أعداد المشردين تتفاقم في المناطق الحضرية الكبيرة في الولايات المتحدة.

وقالوا إن انخفاض أعدادهم مع ارتفاع تكاليف السكن وعدم ارتفاع الأجور والازدراء السياسي لبرامج الرعاية الاجتماعية من أسباب ارتفاع معدلات التشرد في المدن.

في غضون ذلك أعلن عمدة مدينة نيويورك، الأربعاء، أن المدينة سوف تقوم ببناء 15000 وحدة سكنية جديدة مخصصة للمشردين والمرضى عقليا على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.