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يابانيون يصممون جوارب مضادة للروائح الكريهة

20/11/2015

الجوارب تتوفر باللون الأسود والرمادي بـ 24 دولارا

طور مصممون يابانيون جوارب ذكية جديدة تحتوي على مواد مضادة للروائح الكريهة ما يجعلها أول جوارب تقضي على هذا النوع من الروائح

وصممت الجوارب الذكية باستخدام ألياف يابانية يطلق عليها اسم واشي "washi" تتمتع بخواص مطهرة ومضادة للبكتيريا.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أطلق المصممون اسم Curetex على هذه الجوارب، وهي الجوارب الأولى من نوعها التي ستجنب مستخدمها الكثير من الإحراج، بفضل مزاياها المضادة للعرق والروائح.

ومزج المصممون علوم الحضارة اليابانية القديمة بالتطور الذى نشهده حاليا، للجمع بين الألياف اليابانية القديمة التي كانت تستخدم منذ 1500 عام، إضافة إلى عدد من المواد والأنسجة الأخرى التي توفر للجوارب الملمس الناعم الذي يحافظ على الأقدام ويحميها من الأمراض والبكتيريا والرطوبة التي تسبب الروائح الكريهة.

وتتوفر الجوارب باللونين الأسود والرمادي، ويبلغ سعرها نحو 24 دولارا للجوربين.

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