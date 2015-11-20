وزير الأمن المالي: انتهاء تحرير الرهائن ومقتل 22 على الأقل

عناصر من قوات الأمن في مالي

في مالي، أعلن وزير الأمن الداخلي الكولونيل "سليف تراوري" أن المسلحين الذين شنوا الهجوم على فندق "راديسون بلو" في باماكو لم يعد لديهم رهائن .

وقال "تراور"ي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الجمعة: "لم يعد هناك حاليا رهائن بين أيديهم والقوات تطاردهم" مشيرا إلى أن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين.

وحسبما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس فقد أسفر الهجوم على فندق " راديسون بلو" عن مقتل 18 شخصا، وإصابة أخرين.

وأدت العملية إلى مقتل 22 شخصا وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت المتحدثة باسم البنتاغون قالت إن القوات الأمريكية الخاصة تساعد في جهود إنقاذ الرهائن.

جدير بالذكر أن مسلحين يطلقون على أنفسهم جماعة "المرابطين" تابعين لتنظيم القاعدة قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث بعد أن احتجزوا، فجر الجمعة، نحو مئة وسبعين رهينة داخل الفندق، وأكدت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن هناك فرنسيين بين الرهائن، كما أكدت شركة الخطوط الجوية التركية أن ستة من موظفيها ضمن المحتجزين، وأشارت وكالة الأنباء الصينية أن بينهم أيضاً سياحاً صينيين.