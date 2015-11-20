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واشنطن بوست: العداء للإسلام أصبح سمة لحملة الحزب الجمهوري

20/11/2015

المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن خطاب العداء للإسلام أصبح سمة أساسية للحملة الانتخابية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لاسيما بعد هجمات باريس الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح لأحد المرشحين الأوفر حظا في السباق الجمهوري للرئاسة قال فيه إنه يريد قاعدة بيانات عن المسلمين في البلاد، ولن يَستبعد منحهم بطاقات هوية خاصة، تتضمن تحديدا لدينهم.

في حين شبـّه مرشح آخر اللاجئين السوريين بحسب الصحيفة – وأغلبهم من المسلمين ـ بالكلاب، مشيرا إلى أن بعضهم  قد يكون مصابا بداء الكلب.

أما أحد اعضاء مجلس الشيوخ فدعا، حسب الصحيفة، إلى حظر قدوم اللاجئين من خمسة دول في الشرق الأوسط.

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