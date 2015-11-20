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مشروعا قرار بمجلس الأمن لروسيا و فرنسا لمكافحة "الإرهاب"

20/11/2015
صورة أرشيفية لمجلس الأمن

وزعت فرنسا و روسيا مشروعا قرار لمكافحة ما يسمى الإرهاب على أعضاء مجلس الأمن.

وينص مشروعا القرار على دعوة الدول الأعضاء القادرة على مكافحة الإرهاب إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
المشروع الفرنسي حثّ الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا ومنع تمويل الإرهاب.

وأعرب مشروع القرار عن تعاطفه مع أسر الضحايا وحكومات تونس وتركيا وروسيا ولبنان وفرنسا، التي تعرضت لهجمات إرهابية.

وكانت روسيا قدمت هي الأخرى مشروع قرار محدث لمكافحة ما يسمى الإرهاب يتضمن سبع عشرة نقطة أبرزها:
إدانة مجلس الأمن غير المشروطة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وكل المجموعات المرتبطة بهما، خصوصاً جبهة النصرة.

كذلك تضمن مشروع القرار التأكيد على محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب وتنظيم  الأعمال الإرهابية ورعايتها، ودعوةِ كل الدول للتعاون الكامل في محاربة ما يسمى الإرهاب.

ويرحب مشروع القرار الروسي بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء التي تحارب التنظيمين المذكورين. ويدعو المشروع جميع الدول إلى المشاركة بأقصى ما يمكنها في هذه الجهود وتنسيق نشاطاتها.

 

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