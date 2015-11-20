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مسلحون يحتجزون 170 رهينة بفندق في العاصمة المالية

20/11/2015
مشهد من أمام الفندق المجتجز به الرهائن "الفرنسية"

قال مصدر أمني كبير في مالي إن مسلحين هاجموا "فندق راديسون" في العاصمة باماكو، وإنهم يحتجزون رهائـن داخلـه.

وأفادت وكالة "رويترز" أن عشرة مسلحين يحتجزون نحو مئة وسبعين رهينة داخل الفندق. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"  إن بين المحتجزين عدداً من السياح الصينيين، كما تطوق الشرطة المنطقة المحيطة بالفندق.

و قالت المجموعة التي  تدير فندق راديسون بلو إن مهاجمين يحتجزون 170 رهينة بالفندق في باماكو عاصمة مالي.

هذا و قد قال مصدر أمني في مالي إن المسلحين أطلقوا سراح رهائن من الفندق بمن فيهم القادرون على تلاوة آيات من القرآن .

 

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